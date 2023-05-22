В Красноярске экс-гендиректора и руководство ФМБА заподозрили в подмене препаратов для пациентов

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске следственный комитет завел уголовное дело о мошеннической схеме с лекарствами для ФМБА. Подозреваемыми стали бывший гендиректор медико-биологического агентства, бывший зам по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, а также руководитель отдела закупок коммерческой фирмы и некие «иные лица».

Как рассказали в СК, участники схемы подменяли часть препаратов для пациентов в закупках: под видом необходимых гражданам лекарств они получали другие дорогостоящие препараты, после чего продавали их на стороне. Руководители наворовали таким образом дорогостоящих препаратов на 9 миллионов рублей.

Бывшего генерального директора ФМБА задержали и заключили под стражу. Его зам и глава отдела закупок отправились под домашний арест. Сейчас следователи продолжают работу, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Отметим, что сегодня в Красноярске суд вынес приговор директору фирмы, который давал взятки сотруднику ФМБА, который отвечал за госзакупки. Взамен тот обеспечивал компании покровительство на госзаказах.