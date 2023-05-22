В Красноярске директора фирмы осудили за взятки должностному лицу ФМБА Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор директору фирмы за взятки, которые она передавала должностному лицу Сибирского научного клинического центра ФМБА. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре. На протяжении 2016 - 2018 годов обвиняемая передавала вознаграждение сотруднику медицинской организации, отвечающего за госзакупки материалов и оборудования. Взамен на это ей обеспечивали подписании контрактов, а фирма получала постоянную прибыль.

Приговор суда – 1 год 8 месяцев лишения свободы условно. Плюс придется выплатить штраф в доход государства в пятикратном размере от суммы взятки - 260 тысяч рублей. Фирма оштрафована на 1 миллион рублей.

В прокуратуре добавили, что получатель взятки уже получил свой срок, суд над ним состоялся в марте 2021 года – 3 года условно и штраф 350 тысяч рублей.