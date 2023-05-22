60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животными

Сибирь – Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, что спрос на видеокамеры сервиса «Умный дом» выше всего в июле и августе – на каждый месяц приходится 10% покупок. Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город.

В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить «Умный дом» от «Ростелекома» – цифровое решение, позволяющее с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме.

Доля клиентов Tele2, которые приобрели камеры для внутреннего видеонаблюдения в 2022 году, составила 90%.

Среди причин покупки 48% покупателей отмечают возможность присматривать за домом во время отсутствия. Пик приобретения видеонаблюдения в 2022 году - июль и август. Всплеск покупок связан с разгаром дачного сезона и отпусков.

Популярная причина для установки внутреннего видеонаблюдения у 34% покупателей - необходимость следить за ребенком. 26% пользователей устанавливают камеры для наблюдения за домашними животными. Еще 15% - для присмотра за пожилыми родственниками, а ремонтные работы с помощью камер контролируют 14% опрошенных.

Одно из главных преимуществ видеонаблюдения от «Ростелекома» – возможность подключения облачного хранилища. Такая функция позволяет вести запись трансляции без ограничений по весу видео. Пользователь может выбрать необходимое количество дней хранения записи.

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