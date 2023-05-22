В Красноярске на Коммунальном мосту уложили новый асфальт от Вейнбаума до острова Отдыха. Фото: пресс-службе администрации города

В Красноярске полным ходом идет ремонт проезжей части на Коммунальном мосту. Там идет замена дорожного покрытия. На участке от Вейнбаума до острова Отдыха полностью снят старый асфальт и уложен второй, финишный слой. А сегодня, 22 мая, дорожники зашли на часть переправы над Абаканской протокой. Ориентировочный срок окончания работ – 20 июня. Однако если позволит погода, подрядчик сдаст объект раньше намеченного срока.

Последний ремонт на мосту был 5 лет назад в рамках подготовки городской инфраструктуры к Универсиаде 2019. В настоящее время новая дорожная одежда делается из современных и прочных материалов, которые обычно применяют на загородных трассах. У них большая водонепроницаемость, они меньше деформируются при нагрузках. На дорожное полотно будет действовать гарантия – 4 года.

Добавим, что в настоящее время в Красноярске работы проводятся на 27 участках. Автомобилистов просят выезжать пораньше, так как из-за работ возможны затруднения на дорогах, сообщают Sibnovosti.