Мужчины в возрасте 40+ чаще оформляют автокредиты

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По данным аналитиков ВТБ в апреле текущего года примерно 64% из общей доли автокредитов было оформлено мужчинами. При этом растет доля заемщиков-женщин: c 32% в начале 2020 года до 36%- в апреле текущего.

Из статистики банка следует, что клиенты оформляют автокредиты в среднем в 41,5 года. Причем возраст автозаемщиков стабилен как минимум с 2020 года. По объективным причинам основным спросом сейчас пользуются машины с пробегом (65% сделок). Для сравнения, в 2020 и 2021 годы на авто с пробегом приходилось 30%. Средний размер одного автокредита по итогам апреля 2023 года составил около 1,2 млн рублей. За год он увеличился примерно на 109 тысяч.

На фоне увеличившейся стоимости автомобилей сократился уровень первого взноса и вырос срок кредита, который с апреля 2020 года увеличился примерно на 1 год – до 5,3 лет.

С точки зрения машин с пробегом, чаще всего приобретают Hyundai, Kia, и Lada. Среди новых авто лидируют Lada, Omoda и Haval.

«В текущих условиях автокредиты – один из основных финансовых инструментов, позволяющих клиентам оперативно приобрести транспортное средство. Сегодня от подачи заявки до получения решения банка проходит буквально несколько минут, а получить деньги можно полностью дистанционно. По нашей оценке, в 2023 году только в ВТБ выдачи автокредитов наличными могут достичь 40 млрд рублей», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.