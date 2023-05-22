В Хакасии по подозрению в убийстве задержали 17-летнего подростка из Тувы. Фото: СК

В столице Хакасии, Абакане, задержан 17-летней подросток из соседней Тувы. Его подозревают в убийстве 31-летнего мужчины. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия в ночь с субботы 20 мая на воскресенье 21 мая подозреваемый находился на крыльце развлекательного заведения на улице Тараса Шевченко в Абакане. Был в состоянии алкогольного опьянения. Вступил в конфликт с другим посетителем. А потом выхватил нож и один раз ударил ему в область шеи. Очевидцы вызвали врачей скорой помощи, однако, спасти мужчину не удалось, он скончался на пути в больницу.

- Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в региональном следкоме.