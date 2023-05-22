В центре Красноярска автомобиль дважды наехал на пешехода-нарушителя. Фото: МВД

В центре Красноярска автомобиль сбил мужчина на переходе, причем дважды. Это попало на камеру наружного наблюдения, затем в интернет. Зрелище, мягко говоря, на крепкие нервы. Кому-то лучше вообще не смотреть. Установлено, что все произошло сегодня днем, 22 мая, на перекрестке улиц Мира и Декабристов.

Пустой перекресток, вот мужчина срывается с тротуара и бежит через проезжую часть, оглядываясь по сторонам. Когда до цели оказывается всего несколько метров, на перекресток вылетает белая «Киа Рио» и сбивает мужчину с ног. Однако после этого водитель, по каким-то своим соображениям, решает припарковать иномарку к обочине, выворачивает руль направо и переезжает пострадавшего. И только подоспевшие очевидцы вызволяют пешехода.

По предварительной информации 86-летний пешеход кинулся перебегать дорогу на запрещающий для себя сигнал светофора. За рулем иномарки был мужчина 65 лет. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщают Sibnovosti.