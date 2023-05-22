Segezha Group завершает подготовку к пожароопасному сезону в Красноярском крае

Объединенный филиал по лесным ресурсам Segezha Group в Красноярском крае (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») завершает подготовку к пожароопасному сезону 2023 г. в плановом порядке. Мероприятия в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Енисейском районах проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, правилами пожарной безопасности в лесах и проектами освоения лесов.

Все предприятия Группы обеспечены противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения в полном объеме. Созданы текущие и аварийные запасы горючесмазочных материалов в пунктах сосредоточения пожарных сил и средств. Закреплена техника лесопатрульных комплексов и составлены маршруты патрулирования. Оперативная информация по тушению лесных пожаров и ситуации на лесных участках собирается и обрабатывается в единой диспетчерской службе ПАО «Сегежа Групп». Завершается ремонт и подготовка более 40 единиц тяжелой спецтехники.

«Наряду со стандартными ежегодными мероприятиями мы разработали и внедряем ряд дополнительных мер борьбы с лесными пожарами: проводим тендер на космомониторинг арендованных лесных участков для определения термоточек, создали группу из 100 человек для постоянного дежурства в Лесосибирске, Богучанах, Кодинске и Сосновоборске. Также в настоящее время ведем контрактную работу по приобретению многоцелевых тягачей на гусеничном шасси, бульдозеров и пожарной машины», - сообщил куратор по тушению лесных пожаров ПАО «Сегежа Групп» в Красноярском крае Виктор Чан-Са.

На всех местах лесопользования проведут противопожарное обустройство: построят и реконструируют лесные дороги, устроят противопожарные минерализованные полосы, обустроят места отдыха, установят информационные аншлаги об осторожном обращении с огнем.

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