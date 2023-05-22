В Красноярске неизвестные живодеры сняли шкурку с новорожденного щенка

В Красноярске неизвестные живодеры сняли шкуру со щенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными. Накануне, 21 мая, в соцсетях появилось сообщение от жительницы дома на улице Ястынской, 4. Даже не сообщение – а крик души. Женщина поведала, что увидела безображенную тушку щенка, совсем крошечного, размером с ладошку, еще с закрытыми глазами. С него сняли шкурку. Причем сделали это незадолго до того, как она его нашла, потому что тельце было еще теплым.

Описание того, что живодеры сделали со щенком, упустим из этических соображений – слишком все жестоко. Женщина уверена, что это рук человека. В полиции города прокомментировали, что сообщений по данному факту в дежурную часть не поступало. Однако сотрудниками полиции инициировано проведение проверки по сообщению в социальных сетях. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.