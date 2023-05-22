В Красноярском крае обновили карту дорожных камер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае обновили карту дорожных камер, которые фиксируют нарушения Правил дорожного движения автомобилистами. На сегодняшний день таких камер на федеральных и краевых трассах региона установлено 266. Где они находятся, можно посмотреть на сайте Краевого управления автомобильных дорог, сообщают Gornovosti со ссылкой на руководителя КРУДОРа Андрея Журавлева.

Добавим, что установлены комплексы фотовидеофиксации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Места выбирались не случайно, а на самых аварийных участках. Зайдя на сайт дорожного ведомства, любой может посмотреть не только точку, где находится комплекс, но и другие данные – дату установки, виды нарушений, которые он фиксирует. Однако чтобы не попасть в аварию, автомобилистам советуют придерживаться безопасной манеры вождения не только в зоне видимости камер, но и на всем протяжении пути.