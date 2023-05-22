В Красноярске планируют возвести огромный жилой микрорайон в Солнечном

В Красноярске планируют возвести огромный микрорайон в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют возвести новый большой микрорайон. Соответствующий документ подписал глава города Владислав Логинов, а ознакомиться с ним можно на официальном портале Красноярска. В постановлении говорится об утверждении проекта планировки и межевания территории 8-го микрорайона в Солнечном.

Площадь участка, планируемого под застройку, составляет более 41 гектара. Это территория между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Соколовской и магистральной улицей, пишут Gornovosti. По новому Градостроительному кодексу при планировании жилой застройки должно быть предусмотрено место для социальных учреждений – школы, детского сада, поликлиники, спортивных площадок. Все это в проекте планировки 8 микрорайона заложено.

Добавим, что там в три этапа собираются построить 20 жилых многоэтажек на 12,9 тысяч человек. Первый этап начнется уже в текущем году, последний завершится в 2036 году.