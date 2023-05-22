Экс-губернатор Красноярского края попадет в Совет Федерации, заменив там Валерия Семенова Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, каким образом бывший губернатор Красноярского края Александр Усс попадет в Совет Федерации. Напомним, что в апреле этого года, когда стало известно об его отставке, звучала мысль, что ему была предложена другая должность, на которую он согласился, подписывая заявление об отставке. Однако, чтобы попасть в СФ, необходим свободный мандат.

Нынешним представителем края в СФ является Валерий Семенов. В результате планируемой рекогносцировки Семенов должен перейти на работу в правительство Красноярского края. На минувшей неделе Законодательное Собрание края покинул депутат Николай Каминский. На его место по партийному списку в ЗС и вернется Александр Усс, а затем будет делегирован представлять интересы региона в Совете Федерации, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.