На севере Красноярского края накрыли сеть борделей под видом массажных салонов

На севере Красноярского края в массажных салонах занимались проституцией. Стоп-кадр видео

На севере Красноярского края в массажных салонах предоставляли услуги, которые выходят за рамки дозволенного законом, то есть проституцией. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

А вот и подробности. В январе 2021 года 38-летний житель Екатеринбурга с подельниками из Сочи и Тюменской области решили зайти в Норильск и создать сеть подпольных публичных домов. Замаскировали их под массажные салоны, набрали персонал. Но в мае этого года силовики нагрянули туда и нашли «жриц любви» на «рабочем месте». Как выяснилось, в это были вовлечены как минимум 12 молодых женщин.

Заведено уголовное дело за организацию и вовлечение в занятие проституцией. Владелец «бизнеса», его помощник и два администратора задержаны. Под подпиской о невыезде находится человек, который обеспечивал безопасность точек. А еще одну из подозреваемых вывезли из Норильска в Сочи для следственных действий. В полиции добавили, что выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности.