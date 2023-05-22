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НовостиОбщество22 мая 2023 2:10

Красноярская полиция проводит учения – горожан просят не пугаться

Ничего неординарного в этом нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярская полиция проводит учения – горожан просят не пугаться

Красноярская полиция проводит учения – горожан просят не пугаться

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проходят командно-штабные учения органов внутренних дел. Жителей и гостей краевого центра просят не пугаться, ничего страшного или нештатного не произошло. Цель проводимых мероприятий – практическая отработка действий сотрудников правоохранительных органов при различных ситуациях.

Подобные учения проводятся регулярно, причем всеми силовыми службами. В рамках учений, например, на улицах города может появиться спецтехника или вооруженные сотрудники ведомств во всей экипировке. Возможна проверка документов, в том числе у водителей. Нужно сохранять спокойствие и понимать: полиция занимается своим делом.