В Ачинском районе нашли пропавшего 5 дней назад сборщика черемши

В Ачинском районе нашли пропавшего 5 дней назад мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе нашли пропавшего пять дней назад 45-летнего мужчину, сообщает служба спасения Красноярского края. Известно, что еще 16 мая он отправился в лес в окрестности поселка Тарутино собирать черемшу, но домой не вернулся. Вечером он позвонил жене из леса и сказал, что заблудился. А после телефон стал недоступен. Женщина забила тревогу, обратилась в полицию, были организованы поиски, к которым привлечены спасатели и добровольцы.

И вот, накануне, 21 мая, пришло сообщение, что мужчина найден. Жив, но самостоятельно идти не может – потребовалась эвакуация. Спасатели вынесли его из леса на носилках и передали ожидающей бригаде скорой помощи. Остается надеяться, что жизни сборщика черемши ничто не угрожает.

Остается добавить, что для спасателей вновь начинаются «жаркие» дни – народ идет в леса собирать дикоросы. К сожалению, многие не умеют ни ориентироваться в лесу, ни правильно вести себя в нем, чтобы не заблудиться.