В Красноярском крае в реке Ангара ищут пропавшего гражданина Китая

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в реке Ангара спасатели совместно с полицией ищут пропавшего 23-летнего гражданина Китая. Как рассказали в МВД, парень в районе моста вошел в воду, после этого его больше никто не видел. Возможно, он утонул.

Непонятно, что делал 23-летний парень в такую погоду в воде – для купаний еще точно не сезон.

О том, что парень вошел в реку, обратно из нее не вышел, а просто пропал – в полицию сообщили очевидцы.

Приметы: рост 165 см, вес 55-60 кг., волосы темные.

Был одет: спортивный костюм трикотажный, черного цвета, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем просят обратиться по телефону 102.