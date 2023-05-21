В центре Красноярска десяток мужчин устроили стрельбу

фото: ЧП Красноярск

В центре Красноярска вечером 20 мая на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова произошел конфликт между двумя компаниями. Видео с места опубликовал тг-канал «ЧП Красноярск».

На записи видно, как две группы людей собираются в районе остановки «Улица Перенсона», затем, после короткой беседы, происходит вспышка двух искр. После этого толпа быстро расходится. По словам очевидцев, оружие, которое использовали участники конфликта, напоминало травматический пистолет ОСА.

Хотя полиция не получила сообщений об этом инциденте, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить личности участников конфликта.