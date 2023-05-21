В Красноярске мужчина украл в автосалоне иномарку и продал за 120 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске работник автосалона украл со своего рабочего места Renault Logan. Как сообщили в МВД, мужчина перепродал его за 120 000 рублей, пропажу обнаружили во время инвентаризации.

Салон занимался продажей подержанных авто. К ним для реализации поступил автомобиль Renault Logan по программе трейд-ин. Менеджер передал его сотруднику предпродажной подготовки, чтобы он навел марафет машинке, но у того появилась идея для заработка получше. Тогда он угнал авто, а через некоторое время недорого её продал. Пропажу сразу не заметили, но пришло время инвентаризации. По документам Renault есть, но его никто не видел. Пришлось обращаться в полицию за помощью.

В отношении сотрудника завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Полиция нашла автомобиль и вернула законному владельцу. Суд же признал работника автосалона виновным, ему назначали 2 года лишения свободы условно.