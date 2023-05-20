Врио губернатора Котюков проверил ремонт дорог в Красноярске

Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ход дорожных работ в Красноярске. Чиновник проехал по нескольким объектам вроде Коммунального моста, и заверил, что подобные проверки продолжатся.

– Сейчас начался сезон, когда можно проводить работы. Город к работам приступил. Были на Коммунальном мосту, сейчас улица Семафорная. Здесь идет расширение до четырех полос, это давняя проблема города Красноярска — организация въезда-выезда на Пашенный, – сообщил Котюков.

По словам врио губернатора, в планы также входит посещение специализированного предприятия, сотрудники которого занимаются содержанием и уборкой улиц, а также выезд на «другие объекты».