Мэр Красноярска попросил горожан не бросать каршеринговые самокаты

Фото: Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов обратился к горожанам с просьбой аккуратнее относиться к прокатным самокатам. Глава города отреагировал на жалобы красноярцев: они рассказали, что любители самокатов по окончанию поездки просто бросают своих железных коней как попало, зачастую просто поперек тротуара.

– Используя эти мобильные транспортные средства, оставляйте их в местах, которые не создают препятствий для пешеходов. В этом простом действии также заключается уважение к каждому участнику дорожного движения, – написал Логинов.

Мэр также напомнил, что между прокатными компаниями и властями города существует соглашение, по которому фирмы, владеющие самокатами, должны самостоятельно следить за их состоянием и как можно быстрее убирать их на место.