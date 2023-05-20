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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:49

На острове Татышев в Красноярске появилось опасное количество клещей

В ближайшее время территорию острова будут обрабатывать химикатами
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Число клещей на острове Татышев в Красноярске достигло порога эпидемиологической опасности. Об этом сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. Подобная ситуация на острове сложилась впервые за несколько лет.

– По итогам энтомологического обследования в адрес администрации города выдано предписание о проведении в ближайшее время акарицидной обработки. Будьте осторожны при посещении территории острова, – предупредил Горяев.

Отметим, что в марте власти города составляли список первоочередных территорий для обработки от клещей. Татышев тогда в этот перечень не вошел, но в мэрии отметили, что в случае необходимости организуют внеплановую обработку за счет городского бюджета.