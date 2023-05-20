В Красноярске будут судить грабителя, который напал на прохожего с перцовым баллончиком

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в грабеже и воровстве. Ранее он был неоднократно судим, и в очередной раз выйдя из колонии, вновь решил встать на кривую дорожку. Однако после очередных преступлений полицейские быстро установили причастность к ним своего старого знакомого.

Ограбление уголовник совершил буквально средь бела дня: он подошел в подъезде к незнакомому мужчине и по классике попросил закурить. Даже не дождавшись ответа, рецидивист распылил в лицо прохожему перцовый баллончик, сорвал с плеча сумку и отобрал телефон. Его добычей стали 3,5 тысячи рублей наличкой и смартфон за 30 тысяч.

Когда полицейские вышли на след злоумышленника, выяснилось, что телефон он уже успел сдать в ломбард, а деньги потратил. Также оказалось, что нерадивый красноярец успел погореть еще на одном деле – он пытался вынести из магазина две бутылки коньяка и два десятка коробок с конфетами, но был остановлен охраной. Теперь мужчина вновь ждет суда.