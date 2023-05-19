В Туве за взятки будут судить бывшего высокопоставленного чиновника

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В Туве за взятки осудят экс-председателя Госкомлеса. Чиновник вымогал деньги у предпринимателей, которые хотели арендовать лесные участки посредством аукциона.

Как выяснили правоохранители, в 2015-2018 годах председатель четырежды получал взятки. Их общая сумма составила более 900 тысяч рублей.

Следствие утвердило обвинительное заключение, материалы были переданы в суд. Экс-чиновника будут судить по статье о взяточничестве в крупном размере. Также перед судом предстанет один из предпринимателей, но уже по статье о даче взятки должностному лицу.