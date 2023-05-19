Осьминог, фея, мотылек: в Красноярске дети рисуют необычные сиреневые истории

Рисунок: Матвей Топоев

В Красноярске продолжается голосование за участников конкурса рисунков «Волшебная сирень». В галерее «Комсомолки» представлено 150 удивительных работ. И все они так или иначе имеют отношение к сирени.

Самые необычные сиреневые истории придумали воспитанники красноярского детского сада №10. Например, Матвей Топоев изобразил сиреневого осьминога. Мальчик – настоящий фанат подводного мира. Осьминожки по его мнению – самые необычные и фантастические существа на планете. Отсюда и выбор главного героя рисунка.

Рисунок: Аня Янова

А вот Лиза Елютина- большая фантазерка. Она придумала что в Сиреневом стране живет феечкаСиренушка, которая любит сидеть на веточке сирени.

Аня Яновабезумно любит время, когда распускается сирень и расточает свой волшебный аромат. Вот она и нарисовала маленькие цветочки, которые напоминают маленьких мотыльков. Они кружат над цветочками с манящим запахом.

Напоминаем, что конкурс рисунков – это первая часть большого совместного проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.

Рисунок: Лиза Елютина

Поддержать наших талантливых участников своими голосами можно до 23 мая. Победят 5 детских садов, чьи воспитанники наберут наибольшее количество голосов за свои работы. Итоги – 25 мая. Приз для финалистов конкурса – саженцы сирени (от 1 до 5 кустов - количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Проголосовать за рисунки участников можно по ссылке.