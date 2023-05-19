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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:05

В Ачинске лихач сбил школьника и скрылся с места ДТП

Полиция задержала его через несколько часов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Ачинске лихач сбил школьника и скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД

В Ачинске лихач сбил школьника и скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД

В Ачинске лихой автомобилист за рулем «Лады» сбил школьника. Однако вместо того, чтобы остановиться и позаботиться о пострадавшем по его вине 15-летнем подростке, он прибавил газу и скрылся с места ДТП. В результате аварии тот был госпитализирован.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, произошло это вечером 17 мая на улице Гагарина. Но далеко сбежать нарушителю не удалось. Спустя несколько часов сотрудники полиции не только установили подозреваемого, но и задержали его. Им оказался 66-летний местный житель. А вот и обстоятельства аварии: водитель мчался на запрещающий сигнал светофора.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит до 15 суток административного ареста за то, что оставил место дорожно-транспортного происшествия. Плюс штраф за проезд на красный свет.