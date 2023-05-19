В Красноярске адвоката задержали по подозрению в юридическом сопровождении финансовой пирамиды

В Красноярске адвоката подозревают в юридическом сопровождении финансовой пирамиды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске адвоката подозревают в юридическом сопровождении финансовой пирамиды – так называемого кредитно-потребительского кооператива с благозвучным названием «Зенит». Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Что известно на этот час. Четверо жителей краевого центра (в числе их и подозреваемый – 32-летний адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов) с 1 января 2019 года открыли финансовую пирамиду. Привлекали средства вкладчиков, заманивая обещаниями о многократной прибыли. Однако своих обязательств исполнять не собирались. И по 21 августа 2021 года сумели обмануть полторы тысячи человек из 17 регионов России. В карман положили не менее 358 миллионов рублей.

Сегодня, 19 мая, адвоката задержали и определили ему меру пресечения – до 16 июля будет находиться под стражей в СИЗО.