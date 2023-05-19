В Красноярском крае после крушения вагонов восстановили движение поездов. Фото: прокуратура

В Красноярском крае на перегоне Камарчага – Балай восстановлено движение поездов, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги:

- Сегодня, 19 мая, в 11:08 по местному времени полностью восстановлено движение поездов на перегоне Камарчага – Балай двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный – Уяр Красноярской железной дороги. В ликвидации последствий инцидента были задействованы восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. Пропуск пассажирских поездов осуществлялся по одному пути.

Напомним, что накануне, 18 мая, около 20 часов по местному времени здесь сошли с рельсов пять вагонов грузового состава. При этом никто не пострадал, угрозы экологии нет. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку по донному факту. Причины выясняются.