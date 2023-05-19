В поселке Торгашино под Красноярском появится освещение на 9 улицах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Торгашино планируется капитальный ремонт и восстановление сетей освещения. Так в этом году будет восстановлено освещение на 9 улицах - Электриков, Подгорная, Васнецова, Шиферников, Глиняная, Экскурсантов, Фигурная, Кирпичников и 2-ая Депутатская.

В Красноярске тоже есть участки, требующие внимания электриков. На 7 улицах города - Новая Заря, Матросова, Турбинная, Богдана Хмельницкого, Кишиневская, а также на пешеходных дорожках по улице Воронова и на улице Горького, появятся новые фонари и светильники.

Работы на каждом участке будут проведены разные, включая демонтаж старого оборудования, продление линий и установку новых фонарей. Администрация Красноярска отметила, что в этом году освещение появится и во всех общественных пространствах, где сейчас идет благоустройство, включая 8 парков, скверов и набережных.