На предстоящих выходных в Красноярске ожидается до +22 градусов тепла

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск возвращается теплая весна – на предстоящих выходных ожидается до +22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, осадки не прогнозируются.

В субботу, 20 мая, утром температура за окном будет +10…+14, к обеду потеплеет до +18 градусов, а к вечеру незначительно похолодает до +11. День обещает быть ясным, ветра практически не будет до 3 м/с.

В воскресенье, 21 мая, утром температура воздуха прогреется от +10 до +17, а к обеду распогодиться еще сильнее – все +22. К вечеру особо не похолодает - +17 градусов. Малооблачно, солнышко будет пригревать весь день, ветер до 2 м/с.