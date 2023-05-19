В Красноярске пройдет масштабное детское шоу «Однажды в сказке»

Фото: предоставлено организатором мероприятия
Самые любимые герои всех детей объединятся в одно масштабное сказочное шоу «Однажды в сказке»: «Аладдин», «Красавица и чудовище», «История Игрушек», супергерои из вселенной Marvel, сказочные принцессы из мультфильма «Холодное Сердце» и многие другие.
Что вас ждет:
- Велком-зона со всеми сказочными героями (до 35 актеров и ростовых кукол на площадке);
- Увлекательное шоу-мюзикл для детей от трёх лет с интерактивным представлением;
- Множество спецэффектов;
- Эффектные залпы миллионов сверкающих конфетти;
- Дискотека с "серебряным шоу" и любимыми героями!
Общая продолжительность мероприятия 2,5 часа.
КОНКРЕТНО
Где и когда пройдет?
Встречаемся в сказке 1 июня в 11:00 в Гранд Холл Сибирь (ул. Авиаторов, 19).
Телефон для справок: +7 (391) 200-44-00 или +7-913-538-00-32
Билеты на сайте: КрасБилет
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Фото: предоставлено организатором мероприятия
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