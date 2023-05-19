В Красноярске пройдет масштабное детское шоу «Однажды в сказке»

Фото: предоставлено организатором мероприятия

Самые любимые герои всех детей объединятся в одно масштабное сказочное шоу «Однажды в сказке»: «Аладдин», «Красавица и чудовище», «История Игрушек», супергерои из вселенной Marvel, сказочные принцессы из мультфильма «Холодное Сердце» и многие другие.

Что вас ждет:

- Велком-зона со всеми сказочными героями (до 35 актеров и ростовых кукол на площадке);

- Увлекательное шоу-мюзикл для детей от трёх лет с интерактивным представлением;

- Множество спецэффектов;

- Эффектные залпы миллионов сверкающих конфетти;

- Дискотека с "серебряным шоу" и любимыми героями!

Общая продолжительность мероприятия 2,5 часа.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдет?

Встречаемся в сказке 1 июня в 11:00 в Гранд Холл Сибирь (ул. Авиаторов, 19).

Телефон для справок: +7 (391) 200-44-00 или +7-913-538-00-32

Билеты на сайте: КрасБилет

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Фото: предоставлено организатором мероприятия

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