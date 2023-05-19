В Красноярске впервые пройдёт слёт лучших курсантов центра «Патриот». Фото: сайт администрации Красноярска

В «Патриоте» базируются 22 клуба, которые занимаются допризывной, горно-штурмовой и воздушно-десантной подготовкой молодых людей от 14 до 22 лет. Честь участвовать в слёте предоставят 8 лучшим курсантам от каждого клуба.

- Для наших активистов важно создавать объединяющие мероприятия для обмена опытом и знаниями. На слёте участники расскажут о своей деятельности и проведут показательные выступления. Также каждый клуб представит кандидата в молодежный совет центра. Это позволит укрепить взаимодействие между курсантами, создать площадку для проявления активной позиции молодежи и заложить основу молодежного самоуправления в центре, – рассказал Роман Данилов, директор молодёжного военно-спортивного центра «Патриот».

В первый день, 27 мая, пройдет несколько мастер-классов. На них курсанты расскажут о специализации своих клубов. Мастер-классы будут проводить сами ребята. Они выступят в роли наставника и ученика. Так, представитель одного клуба станет лектором и проведёт практические занятия для другого клуба. А позже ребята поменяются местами, и тот, кто был лектором, станет слушателем. По словам организаторов, подобный формат позволит участникам напрямую обменяться практиками различных клубов в сфере допризывной подготовки.

Фото: сайт администрации Красноярска

- Уже месяц мы в клубе готовимся к слету. Подошли к делу ответственно. В «Гвардии ЗОЖ» мы занимаемся спортом и рассказываем о здоровом образе жизни, а также проводим антинаркотические рейды. Очень хочется поделиться с другими ребятами своим опытом и узнать, какой деятельностью занимаются они, – поделился курсант молодёжного военно-спортивного центра «Патриот» Виталий Воронин.

28 мая в рамках слёта пройдёт фестиваль по военно-прикладным дисциплинам. Для ребят будут организованны специальные учебные площадки, где они попробуют свои силы в тактическом бое «Лазертаг», метании гранат и ножей, самообороне, тактической медицине. Всего организаторы подготовили для курсантов более 10 испытаний. По итогам фестиваля выберут победителей, которые получат памятные призы.

- Полученный опыт, безусловно, поможет ребятам, решившим связать свою дальнейшую жизнь с воинской службой. Ведь такие мероприятия не только помогают получить необходимые навыки, но и воспитывают дисциплину, преданность своему делу, любовь к Родине. Из этих курсантов в дальнейшем вырастают настоящие защитники, которые знают историю своей страны, чтут память предков и думают о будущем, – отметил старший лейтенант, ветеран СВО Игорь Балаболенко.