В Дивногорске открылся второй центр развития «Мультилаб»

Фото: Эн+

На базе школы №4 Дивногорска появилось мультимедийное коворкинг-пространство, где и учащиеся, и другие горожане могут развиваться, открывать новые грани цифрового мира, обретать актуальные на сегодняшний день компетенции. Реализация проекта обошлась компании в 10 миллионов рублей.

Современное оборудование для изучения робототехники и электроники, 3D-моделирования, программирования и совершенствования цифровых навыков - все это, центр развития «Мультилаб». Он стал вторым по счету образовательным пространством в Дивногорске, открытым компанией в том числе благодаря финансовой поддержке Жанны Фокиной – независимого неисполнительного директора Эн+.

- Я рада поддержать этот проект. Мне важно, что технологичное и современное будущее родного мне Красноярского края в руках талантливых, увлеченных и активных ребят, которые сейчас обучаются в Мультилабах», – отметила Жанна Фокина.

Когда почти год назад в гимназии №10 Дивногорска появился первый «Мультилаб», его воспринимали как диковинку. Сейчас же, создания второго центра все ждали с нетерпением.

- Сегодня мы понимаем, что это реально работающее и эффективное образовательное пространство. Все больше дивногорских учеников получают возможность осваивать новые технологии, обретать современные компетенции и постигать азы профессий будущего. И это очень здорово, - поделился глава города Дивногорска Сергей Егоров.

Проект «Мультилаб» был запущен компанией в 2022 году. Три первых центра развития компетенций открылись осенью прошлого года в школе №64 в Иркутске, гимназии №10 в Дивногорске и Красноярском краевом Дворце пионеров. До конца 2023 года запланировано открытие еще трех лабораторий: в школе №18 Братска, в школе №17 Ангарска и в лицее №40 Нижнего Новгорода.

Напомним, что запуск новых образовательных проектов и открытие современных пространств для развития профессиональных компетенций – задачи, которые всегда ставил основатель компании Олег Дерипаска. Сейчас они уже стали частью стратегии Эн+ по подготовке профессиональных кадров не только для предприятий холдинга, но и для всей отрасли.