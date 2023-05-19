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НовостиПроисшествия19 мая 2023 2:48

В Красноярском крае пироман облил чужой дом бензином и поджег

Выгорела вся усадьба
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае пироман облил чужой дом бензином и поджег

В Красноярском крае пироман облил чужой дом бензином и поджег

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Манском районе накануне, 18 мая, сгорел жилой дом со всеми надворными постройками. В этом сейчас разбираются правоохранители, поскольку спасатели указали: причиной возгорания стал поджог. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Службе спасения Красноярского края.

Сообщение из поселка Орешное (почти 60 километров от районного центра) поступило уже вечером. Увы, но расстояние сыграло против: к моменту приезда пожарных вовсю полыхали не только дом, но и все постройки во дворе. Понадобилось немало времени, чтобы локализовать огонь, не допустить распространения. Увы, но спасти усадьбу не удалось, выгорело 172 квадратных метра. Пострадавших нет.

На месте обнаружена канистра с остатками легко воспламеняющейся жидкости. Установлена и личность пиромана – мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил окна, плеснул туда бензин и чиркнул спичкой. Что побудило его – неизвестно, мотивы выясняются.