В Красноярском крае от клещей пострадали почти 1000 человек за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшую неделю от клещей пострадали почти 1000 человек. А всего с начала сезона зафиксировано уже почти 1900 пострадавших жителей края. Активность мелких иксодовых хищников неизменно нарастает. Увеличивается и опасность: ранее уже было зафиксировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а на сегодняшний день установлено еще 14 предварительных диагнозов. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Добавим, что в крае и в городе Красноярске активно проводится акарицидная обработка часто посещаемых мест отдыха. Уже обработано более тысячи гектаров, работа продолжается. Также продолжает работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций, где можно получить ответы на интересующие вас вопросы.