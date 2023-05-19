В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске со вчерашнего дня, 18 мая, полиция и волонтеры разыскивают 12-летнюю школьницу. Известно, что накануне она ушла с территории ООО «Бетон» (Красноярск, улица Энергетиков, 73 «а», строение 37). И пропала. В полицию обратилась мать девочки. Она пояснила, что дочь была у нее на работе, но они поссорились: девочке показалось, что мама чересчур ее контролирует. Проблема была в том, что у нее не было с собой сотового телефона. Предчувствие мать не обманули – дочь не вернулась домой ночевать.

- На розыск девочки ориентирован личный состав отдела полиции. Проводятся поисковые мероприятия, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в отдел полиции по телефону 8(391) 266-94-18. Или волонтерам организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» по телефону 8-950-99-66-066.

Приметы девочки: на вид 14 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза светло-коричневого цвета, волосы светло-русые, стрижка каре. Была одета в джинсы светло-голубого цвета, джинсовую куртку светло-голубого цвета, кроссовки тряпичные черные, черную толстовку с капюшоном. Есть и особая примета – на лбу шрам с левой стороны около 4 см.