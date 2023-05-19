Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» возвращает рейсы в Абакан Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «КрасАвиа» расширяет свою полетную программу с переходом на летнее расписание. Так, в инее возвращаются регулярные авиарейсы в столицу соседнего региона – Абакан. Улететь туда можно будет три раза в неделю – во вторник, четверг и воскресенье. Время вылета из Красноярска – в 20.30 часов, обратный вылет из Абакана - 22.50 часов. Воздушные суда L-410 и ATR-42.

Также будет увеличено количество рейсов в Хатангу. На север будет летать Як-40, вместимость которого – до 120 пассажиров.

Добавим, что «КрасАвиа» доставляет пассажиров и грузы более чем по тридцати направлениям, причем не только в границах Красноярского края, но и в другие регионы – в Барнаул, Кемерово, Ленск, Новокузнецк, Нижнеангарск, Кызыл, Томск, Горно-Алтайск и другие. Авиапарк компании – 51 воздушное судно, самолеты и вертолеты.