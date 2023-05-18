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НовостиПроисшествия18 мая 2023 15:05

В Туве ребенок внезапно скончался по дороге в школу

Следователи и судмедэксперты разбираются, из-за чего умер подросток
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 13-летний мальчик скончался по дороге в школу. Инцидент произошел в Ак-Довураке: школьник направлялся на уроки вместе с друзьями, однако по дороге ему резко стало плохо.

Друзья мальчика попросили прохожих вызвать скорую, однако ребенок скончался до приезда врачей. Что именно произошло с подростком – пока неясно, но к делу уже подключился Следственный комитет.

– Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие мероприятия, направленные на направленные на выяснение всех фактических обстоятельств произошедшего события, – сообщили в ведомстве.