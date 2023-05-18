Из Красноярска в Абакан возобновят прямые авиарейсы

Фото: аэропорт Красноярска

Авиакомпания «Красавиа» возобновит рейсы из Красноярска в Абакан. В марте прошлого года маршрут был отменен из-за оптимизации маршрутной сети. Сейчас компания готова осуществлять перелеты по направлению три раза в неделю.

Самолеты будут вылетать во вторник, четверг и воскресенье, в вечернее время. Из Красноярска в Абакан можно будет вылететь в 20:30 по местному времени, обратно в Красноярск – в 22:50. Полеты начнутся с 6 июня.

Отметим, что с марта прошлого года рейсы в Абакан выполняла «Сибирь», однако в конце прошлого года она также прекратила авиасообщение со столицей Хакасии. Сейчас добраться до Абакана можно автотранспортом и железной дорогой.