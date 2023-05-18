В Красноярском крае заметно упала рождаемость

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2022 году упала рождаемость. По данным уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой, за прошлый год в крае родилось на 2 тысячи детей меньше, чем в 2021 году, а именно 26 401 ребенок. И судя по статистике, за последнее десятилетие снижение рождаемости стало тенденцией.

Еще в 2014 году в крае родились 41 218 детей, в 2015 году случилось незначительное снижение буквально на два десятка малышей. А вот в 2016 году рождаемость упала ниже отметки в 40 тысяч, и с тех пор только снижалась.

Наиболее резкое падение демографии произошло в 2017 году – тогда рождаемость резко упала с почти 40 тысяч до 35,5 тысяч детей. При этом в крае выросло число многодетных семей и упало число детей-сирот, как и несовершеннолетних преступников.