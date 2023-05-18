В Красноярске пьяный водитель врезался в бордюр, вылетел на тротуар и перевернулся

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске едва не окончился трагедией неловкий маневр водителя «Нивы». Мужчина устроил ДТП на Калинина: зацепил бордюр, едва не влетел в другое авто, после чего выехал на тротуар и перевернулся на крышу.

Как пишет «ЧП Красноярск», водитель в момент аварии был пьян: он продул 1.009 мг/л. Об пьяном состоянии мужчины также рассказывали очевидцы.

О состоянии водителя не сообщается, однако известно, что на место вызывали скорую помощь. Также к месту аварии прибыл пожарный расчет, возможно чтобы вытащить водителя из перевернутого авто.