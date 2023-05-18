Объем детских соцвыплат на банковские карты вырос на треть

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С начала года число клиентов, получающих единое детское пособие, превысило 50 тысяч человек, а с учетом всех видов детских социальных выплат – более 200 тысяч семей, посчитали аналитики ВТБ. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области. В Сибири соцвыплаты на карты банка оформили 15% пользователей, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

«Банк активно поддерживает социальные инициативы государства. Мы являемся одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели ВТБ уже направил свыше 3 млрд рублей. В прошлом году банк запустил калькулятор для расчёта положенных родителям выплат на детей, которым уже воспользовались более 300 тысяч россиян. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале «Госуслуг» и ускоряем распоряжение материнским капиталом», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги».