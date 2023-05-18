В Красноярске на правом берегу грузовик насмерть сбил 73-летнего мужчину за 50 метров до перехода

Фото: ГИБДД

В Красноярске на правом берегу 73-летний мужчина попал под колеса грузовика. Как сообщают в ГИБДД, столкновение было смертельным.

Все произошло 18 мая на 26 Бакинских комиссаров. Мужчина решил перейти дорогу, не дойдя до «зебры» около 50 метров. В этот момент по проезжей части ехал 52-летний водитель на грузовике. Затормозить он не успел, наехал на пешехода левым колесом. Травмы, полученные 73-летним мужчиной, были смертельными.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.