Красноярский депутат ЗС Николай Креминский сложил полномочия

Фото: ЗС

Депутат законодательного собрания Красноярского края Николай Креминский сложил полномочия. Как сообщают в парламенте, он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Отставку Креминского приняли на заседании ЗС.

СПРАВКА: Родившийся в 1960 году Николай Креминский закончил Красноярский государственный политехнический институт. Он некоторое время занимал руководящие посты на различных предприятиях региона, а на сегодняй день он является генеральным директором компании ЗАО «Большеуринское». Креминский также являлся депутатом Законодательного собрания края за Канскую региональную группу, начиная с 2016 года.