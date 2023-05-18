В Красноярске на Глинки и Свердловской появятся информационные табло

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Начался новый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая должна сделать движение по городским улицам более безопасным и комфортным. Один из ее элементов - информационные табло, которые появятся на въездах в город.

Строительство табло уже началось в районе улиц Глинки, 1б и Свердловской, 74. Подрядчики подготовили цементные фундаменты под конструкции и ожидают затвердевания материала, чтобы приступить к сборке и монтажу.

Информационные табло будут помогать водителям получать важную информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени. Они будут оповещать о возможных пробках, авариях и других задержках, а также предоставлять информацию о погоде.

Интеллектуальная транспортная система - это нацпроект «Безопасные качественные дороги», который ведется в Красноярске уже несколько лет. В городе уже работает система погодного мониторинга и 15 автоматических дорожных метеостанций на крупных магистралях.

Система также использует сотни датчиков движения, контроллеров и детекторов для анализа данных о движении на улицах и координации работы светофоров. К ней уже подключены более 550 городских светофоров, более 700 детекторов транспорта, функционирует модуль управления платным парковочным пространством и другое оборудование, которое позволяет более эффективно выстраивать работу по содержанию дорог, снижению заторовых ситуаций, обеспечивать безопасную дорожную обстановку. В этом году современными контроллерами для автоматического переключения режимов работы оборудуют еще 63 городских светофора.