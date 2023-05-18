В Красноярске строителей детского сада в Медгородке поторапливают, чтобы не отстать от графика

Фото: пресс-служба министерства образования

В Красноярске и.о. зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов призвал строителей детского сада в Медгородке ускориться, чтобы не отстать от графика. На данном этапе подрядчик начал монтаж окон и установку вентиляционных шахт на крыше.

Как заявил Подкорытов, что объект строится в рамках нацпроекта «Демография», вопросы с финансирование решаются вовремя. Поэтому он призвал строителей ускориться, чтобы не нарушить сроки графика.

В детском саду будет 3 этажа – там разместятся 12 групп. Из них четыре группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и восемь – для детей от 3 до 7 лет. На втором этаже садика расположатся музыкальный и спортивный залы. В цокольном этаже разместятся прачечная и другие технические помещения.