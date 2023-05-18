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НовостиОбщество18 мая 2023 5:01

В Красноярск на совещание по пожароопасному сезону приехал министр природных ресурсов РФ Александр Козлов

Его пригласил врио губернатора Михаил Котюков
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Сергея Пономаренко

Фото: тг-канал Сергея Пономаренко

В Красноярск на совещание по прохождению пожароопасного сезона приехал министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. Как сообщает в своем тг-канале и.о. замглавы региона Сергей Пономаренко, чиновника пригласил в край врио губернатора Михаил Котюков.

Помимо совещания, министру предстоит знакомство с системой быстрого реагирования на возникновение пожаров в лесных массивах, а также проведение совещания по реализации президентского проекта «Чистый воздух» в Красноярске и Норильске. Также Козлов узнать об опыте поддержки из регионального бюджета развития туристической инфраструктуры в национальном парке «Столбы».