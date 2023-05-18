Красноярского автохама на Maybach накажут за создание персональной парковки на тротуаре

Фото: Автохамы Красноярска

В Красноярске водитель Maybach создал себе персональную парковку на тротуаре с соответствующими знаками. Персональное место для стоянки находилось в районе дома №38 по Маерчака. Как сообщили в ГИБДД, информацию об этом сотрудники госавтоинспекции выявили в ходе мониторинга сети Интернет.

Фото автомобиля автохама, припаркованного на тротуаре опубликовали накануне в паблике «ЧП Красноярск». На кадрах видно, что возле машины стоит знак «Парковка», а также табличка со способом стоянки и госномером машины.

На место выехал экипаж сотрудников ДПС. Знак был оперативно снесен, составлен рапорт по факту неправомерной установки знака 6.4 «Парковка» с табличкой 8.6.3 и государственным регистрационным знаком, а в отношении водителя заведено административное дело за парковку на тротуаре.