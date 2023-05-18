Банк посчитал траты по картам на путешествия во время майских праздников

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Аналитики ВТБ посчитали, что клиенты банка потратили в этом году за время майских праздников свыше 10,7 млрд рублей на путешествия. Это на 8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост отмечен по продажам автобусных билетов – сумма 205 млн рублей в 2023 году выше на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно данным, больше всего за эти 11 дней клиенты потратили на железнодорожный транспорт – более 900 млн рублей на билеты в поездах и электричках. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на авиаперелёты выросли на четверть. При этом суммарное число транзакций по всем категориям транспорта осталось без изменений. 4,9 млн билетов пассажиры приобрели на автобусы и свыше 2 млн билетов было куплено на железнодорожный транспорт. Рост по этим позициям составил 17% и 10% соответственно. При этом снизилось год к году число приобретенных авиабилетов на 12%, а также на 11% упали расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов.

Спрос на досуг в майские праздники вырос - владельцы карт ВТБ потратили на отдых и развлечения на 12% больше в сравнении с прошлым годом. В этой категории наибольший спрос был отмечен на билеты в кино – количество совершенных транзакций выросло на 59% к прошлому году. Популярность экскурсий подросло на 8%, а количество чеков в ресторанах, кафе и барах выросло на 14%. Однако спрос на размещение в гостиницах спрос упал на 6%.