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НовостиОбщество18 мая 2023 3:28

В Красноярске почти в 2 раза выросла заболеваемость стригущим лишаем

По сравнению с прошлым годом
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заболеваемость стригущим лишаем выросла в 1,7 раз по сравнению с 2022 годом. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, статистика собрана за 4 месяца 2023 года.

На данный момент уже зарегистрирован 161 случай заболевания, из них почти 55,0% — дети до 17 лет. Среднемноголетний уровень превышен на 34,6%.

Заболевание считается особо заразным. К человеку чаще всего передается от животных – кошек, собак и хомяков. Чтобы не заболеть, нужно тщательно соблюдать правила гигиены, а также стараться не контактировать с бездомными животными.