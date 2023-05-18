В Красноярске почти в 2 раза выросла заболеваемость стригущим лишаем

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В Красноярске заболеваемость стригущим лишаем выросла в 1,7 раз по сравнению с 2022 годом. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, статистика собрана за 4 месяца 2023 года.

На данный момент уже зарегистрирован 161 случай заболевания, из них почти 55,0% — дети до 17 лет. Среднемноголетний уровень превышен на 34,6%.

Заболевание считается особо заразным. К человеку чаще всего передается от животных – кошек, собак и хомяков. Чтобы не заболеть, нужно тщательно соблюдать правила гигиены, а также стараться не контактировать с бездомными животными.