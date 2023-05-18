Прокурором Краснотуранского района назначили Петра Бородкина

Петр Бородкин фото: Прокуратура

Прокурором Краснотуранского района приказом генерального прокурора Российской Федерации назначен Петр Бородкин. Как сообщают в прокуратуре, ранее он работал в Мотыгинском районе.

Накануне нового руководителя ведомства главам местных органов власти и правоохранителям представил прокурор края Роман Тютюник. Он обозначил Бородкину круг приоритетных задач, направленных на повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного прокурорского вмешательства.

Новому прокурору предстоит организовать эффективную работу по защите социальных прав граждан, обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних, а также заняться надзорным сопровождением бюджетного процесса.

СПРАВКА:

Родившийся в 1983 году Петр Бородкин получил образование в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова. В 2008 году он начал карьеру в органах прокуратуры Красноярского края, где первоначально работал в Следственном комитете при прокуратуре РФ. Позже он перешел на должность помощника прокурора Минусинского межрайонного участка. С декабря 2011 года по ноябрь 2020 года он занимал должность заместителя прокурора Минусинского межрайонного участка. В 2020 году он был назначен на должность прокурора Мотыгинского района.